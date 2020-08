Vor dem CL-Finale: Wie bereiten sich Fans, Polizei und KVR vor?

Menschenmassen auf den Straßen, ein Autocorso auf der Leopoldstraße – doch diese Szenen früherer Jahre könnten sich 2020 bei einem Triumph der Bayern nicht wiederholen. Die Polizei weiß nicht, wie die Fans reagieren, wenn ihr Verein das Triple holt. Doch sie hat angekündigt, in der Innenstadt mehr Einsatzkräfte bereitzustellen, die sich dann auch schwerpunktmäßig auf die Leopoldstraße konzentrieren.

Möglicher Brennpunkt Schwabing

Auch die Stadt München hat sich auf den Sonntagabend vorbereitet. Weil große Feiern auf öffentlichem Grund weiterhin wegen Corona verboten sind, wird es auch im Falle des Erfolgs keine Meisterfeier auf dem Marienplatz geben. Spontane Feiern von Fans sollen im erlaubten Rahmen stattfinden. Johannes Mayer, Sprecher des Kreisverwaltungsreferats: "Wir haben die Wirte entlang der Feiermeile Leopoldstraße/Ludwigstraße sensibilisiert, dass sie keinen Alkohol an erkennbar Betrunkene ausschenken und auf die Ausgabe von Flaschen und Gläsern verzichten."

Kein Public Viewing, aber viele kleine Leinwände

Anders als bei früheren Fußball-Großereignissen gibt es coronabedingt auch kein Public Viewing in der Stadt. In der Gastronomie darf das Spiel (das im Free-TV und im Pay-TV übertragen wird) dort gezeigt werden, wo bereits Fernseher und kleine Leinwände vorhanden sind – allerdings, so die offizielle Formulierung: "begleitend zum Normalbetrieb". Das gilt auch für die Freischankflächen und Biergärten. Für einen separaten Champions-League-Fernsehabend hätten Wirte ein Hygienekonzept bei der Stadt vorlegen müssen. Das sei kaum passiert, so der Sprecher der Stadt.

Gastronomie rüstet sich für Andrang

Weil wegen der Abstandsregeln die Gästezahlen überall begrenzt sind, haben viele gastronomische Betriebe ein Online-Buchungssystem eingeführt. Viele Gasthäuser sind schon ausgebucht für Sonntagabend. Gaststätten, die noch Plätze frei haben, machen kaum Werbung, weil sie einen Ansturm von nicht angemeldeten Gästen befürchten.

Die größten Schauplätze für gemeinsamen Fußballkonsum gibt's beim Kino am Olympiasee, im Backstage oder im Restaurant des Mathäser-Kinos beim Stachus. Die Wirte empfehlen, sich frühzeitig darum zu kümmern, wo man den Fußballabend verbringt. Sonst könnte es passieren, dass man die entscheidenden Tore verpasst.

Fanclubs wissen sich zu helfen

Auch für viele FC-Bayern-Fanclubs wird der Sonntag zur logistischen Herausforderung. Der Fanclub Frankenhöhe in Marktbergel stellt für etwa 15 Leute einen Beamer in eine Scheune, in Bad Griesbach schaut der Fanclub das Spiel in einer Stockschützenhalle mit ausreichend Platz für die Einhaltung der Abstandsregeln.

Der Fanclub "Mia san mia" aus Passau reaktiviert sein seit Monaten unbenutztes Vereinsheim, indem man es ausschließlich für diesen einen Abend an einen Gastronomen aus dem Verein vermietet, der sein eigenes Hygienekonzept mitbringt. Wermutstropfen: die Zahl der Gäste muss auf 50 beschränkt werden, obwohl rund 100 Menschen ins Vereinsheim hineinpassen. Einziger Vorteil für die Fans, die nicht in Lissabon dabei sein können, meinte ein niederbayerischer FC-Bayern-Anhänger: "Dann ist der Heimweg nach dem Feiern kürzer."