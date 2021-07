Champions-League-Finale in München erst 2025

München ist erst 2025 Austragunsgort des Champions-League-Finales. Dies gab der Europäische Fußballverband UEFA bekannt.

Hintergrund ist die Verlegung der Champions-League-Finals 2020 und 2021 während der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr gab es ein Finalturnier in Lissabon, in diesem Jahr wurde in Porto gespielt. Der ursprüngliche Spielort Istanbul hatte pandemiebedingt zwei Mal das Nachsehen.

St. Petersburg, Istanbul, London, München

2022 wird das Finale in St. Petersburg gespielt, 2023 darf dann endlich Istanbul ran. London und das Wembleystadion sind planmäßig 2024 dran, München und die Allianz Arena rutschen zwei Jahre nach hinten (2025).

München war bereits von 2022 auf 2023 geschoben worden, weil beim Finalturnier 2020 Lissabon für Istanbul eingesprungen war.

Viertes Champions-League-Endspiel in München

Es ist das vierte Champions-League-Finale in München nach 1993 (Sieger: Olympique Marseille), 1997 (Borussia Dortmund) und dem dramatischen "Finale dahoam" 2012 (FC Chelsea).

Europa League in Sevilla und Budapest

Die kommenden Europa-League-Endspiele werden in Sevilla (2022) und Budapest (2023) ausgetragen. Es folgen Dublin (2024) und Bilbao (2025), jeweils als Entschädigung für den Entzug der Gastgeberrolle bei der EM. Bilbao bekommt 2025 zudem das Champions-League-Finale der Frauen.