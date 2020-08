Champions-League-Finale: Flick will "Krone aufsetzen"

Auch Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich äußerte sich bei der virtuellen Pressekonferenz am Samstag im Estádio da Luz sehr entschlossen: "Jetzt wollen wir das Ding auch holen!"

Flick weicht Fragen nach Startelf-Veränderungen aus

Im Traumfinale von Lissabon (Sonntag, 21 Uhr/B5 aktuell berichtet in voller Länge im Audio-Livestream) will der FC Bayern seine Mission Triple krönen. Gegen die Stars von Paris St. Germain gilt vor allem in der Defensive besondere Vorsicht. Nach dem 3:0-Halbfinal-Spiel gegen Olympique Lyon, wo es einige Wackler in der Hintermannschaft gab, kündigte Trainer Hansi Flick taktische Veränderungen in der Verteidigung an. "Wir haben in der ersten Phase schlecht verteidigt. Wir müssen die leichtfertigen Ballverluste abstellen", sagte Flick damals.

Auf der Pressekonferenz vor dem wichtigen Spiel wich der 55-Jährige Fragen nach einer möglichen Veränderung der Startelf aber aus. Flick betonte, wie erfolgreich der FC Bayern in den letzten Monaten mit eben dieser Verteidigung gespielt hat: "Es hat uns ausgezeichnet, dass wir so hoch stehen. Dadurch bieten wir dem Gegner wenig Räume, aber natürlich ist der Raum hinter der Kette dann größer. Wir wissen natürlich, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Aber in den letzten zehn Monaten war es unsere Erfolgsgarantie, hoch zu pressen und daran werden wir nicht groß etwas ändern."

Pavard wohl nicht in der Startelf, Boateng im Abschlusstraining dabei

Eines ließ der Coach dann doch durchblicken: Rechtsverteidiger Benjamin Pavard wird sehr wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen. "Da habe ich noch nicht vollstes Vertrauen", sagte Flick, dass Pavard "zu 100 Prozent dabei sein kann." Pavard hatte sich vor drei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen und im Halbfinale mit einem Kurzeinsatz seine Rückkehr gefeiert. "Ich weiß, dass er uns gut tut mit seiner Präsenz und Einstellung", sagte Flick über den französischen Weltmeister.

Ob Boateng auflaufen wird, ist noch unklar. Er kann aber am Abschlusstraining teilnehmen, danach soll entschieden werden. Der Innenverteidiger musste gegen Lyon wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit ausgewechselt werden. Ob es für die Startelf reicht, wird sich erst nach dem Abschlusstraining zeigen, so Flick.

In den beiden K.o.-Spielen in Lissabon spielte Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger. Es wurde spekuliert, ob der 25-Jährige als Sechser ins Mittelfeld zurückkehrt. Der Nationalspieler selbst erwartet aber keine Veränderungen. "Ich gehe davon aus, dass es die Rechtsverteidiger-Position sein wird", sagte Kimmich.

"Bisher ist die Aufstellung noch nicht draußen, deswegen warten wir ab." Joshua Kimmich

Paris St. Germain sind die "Besten der Besten"

Flick zollte Paris St. Germain seinen Respekt: "Es ist eine Top-Mannschaft mit viel Geschwindigkeit auf dem Platz und sehr guten Spielern. Nicht nur in der Offensive, gerade auch in der Defensive mit Thiago Silva und Marquinhos. Sie haben in der Champions League nur fünf Tore kassiert, da sieht man, dass nicht nur die Offensive, sondern auch die Defensive funktioniert."

"Wir spielen gegen die Besten der Besten. Jeder einzelne Spieler ist bereit, mehr zu geben. Morgen ist ein besonderes Spiel, man kann sich die Krone aufsetzen! Vielleicht reicht es für uns, da wären wir natürlich alle froh." Hansi Flick