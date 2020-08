Champions-League-Triumph: FC Bayern besiegt Paris mit 1:0

Im Finale der Champions League hatte Hansi Flick nur eine Position gegenüber dem Halbfinal-Duell mit Olympique Lyon geändert: Kingsley Coman rückte für Ivan Perisic in die Anfangsformation. Er ist sein Heimatverein "vielleicht ist er noch ein bisschen mehr motiviert", so die Begründung des Bayerncoach. Die Entscheidung sollte sich auszahlen.

An Motivation fehlte es den Münchnern von Beginn an nicht. Der erste Abschluss gehörte in der sechsten Minute Thiago aus 22 Metern. Aufgelegt hatte Robert Lewandowski, doch der Ball dreht sich rechts am Tor vorbei. Im Gegenzug setzten Neymar und Angel Di Maria die Bayernabwehr unter Druck. Auch Kylian Mbappe forderte eine gute Abwehrleistung von Jérome Boateng, Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Auch Manuel Neuer musste seine Klasse gegen Neymar zeigen. Der Münchner-Keeper wehrte seinen Schuss ab, den Abpraller legte Nymar aber schnell zurück auf Di Maria, doch Neuer war wieder dran und hielt die Null. Nur vier MInuten später knallte Lewandowski das Spielgerät an den Pfosten von Keylor Navas. Die Partie nahm Fahrt auf. Die nächste Chance vergab Di Marie (23.), der von Neymar bedient wurde und das Leder frei übers Tor schoss. Eine bittere Pille mussten die Bayern dann nach 24 Minuten schlucken. Niklas Süle ersetzte Boateng, der gestützt von zwei Betreuern vom Platz humpelte.

Paris und München schenken sich nichts

Die Chancen waren auf beiden Seiten da, nur die Tore fehlten. Silva (28.) verpasste Neuers Tor nur knapp, Navas musste gegen Lewandowski (32.) klären. Im taktische geprägten Spiel, zeigten Mittelfeld und Abwehrreihen eine solide Leistung. Deshalb stand es auch weiterhin nur 0:0. Immerhin konnten die Münchner dem Spiel wieder mehr ihren Stempel aufdrücken. Nicht wirklich frei zum Zuge kam dabei Serge Gnabry, den Juan Bernat an starken Aktionen hinderte. Auch Thomas Müller suchte noch seine Chancen. Mbappe machte dagegen ein starkes Spiel. In der Nachspielzeit hatte der 21-Jährige die Führung auf dem Fuß. Doch statt frei einzuschieben, schickte er den Ball direkt auf Neuer. Gnabry scheiterte auf der Gegenseite noch an Navas. In der brisanten Nachspielzeit ging dann auch noch Coman im Strafraum zu Boden. Ein Elfmeter lag in der Luft! Doch das Schiedsrichtergespann hatte genau hingesehen. Coman wurde zwar leicht geschoben, sank aber dahin. Korrekte Entscheidung vor dem Halbzeitpfiff. Mit dem 0:0 ging es in die Pause.