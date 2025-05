Partystimmung in München: Fans von PSG und Inter vor CL-Finale

Bei den beiden ist es ganz harmonisch. Noch. Yves Kheyrpour vom PSG Club Germany und Giuseppe Marchesi vom Inter Club München treffen sich drei Tage vor dem großen Finale in der Königsklasse zwischen ihren beiden Vereinen auf dem Münchner Marienplatz. Sie stimmen ihre Fangesänge an und erklären voller Überzeugung, warum sich ihr Team, und nicht das des anderen, die Champions-League-Krone holt.

Finale in München: "Das ist schon ein Traum"

Kheyrpour und Marchesi strahlen übers ganze Gesicht, schließlich haben ihre Vereine das wichtigste Finale im europäischen Vereins-Fußball erreicht und dann auch noch dort, wo sie ihren Fanclub haben. "Hier in München, das ist schon ein Traum", so der Inter Mailand Fan Marchesi. Auch Kheyrpour sagt: "Ein Endspiel in München ist wunderbar." Den Anhänger von Paris Saint-Germain bewegt der Ort des Endspiels noch aus einem anderen Grund: "Wir freuen uns, Franz Beckenbauer zu ehren." Anfang Mai wurde die Adresse der Allianz-Arena zu Ehren der Münchner Vereinsikone offiziell zu "Franz-Beckenbauer-Platz 5".

Sind die Spieler von Inter Mailand zu alt?

Hinter den zwei Fans wird auf dem Marienplatz noch die letzte Deko aufgebaut. Ein riesiger Fußball ist erst halb montiert, was aber schon hängt, ist die Aufschrift "FC Internazionale Milano". Dort deutet Giuseppe Marchesi grinsend drauf. Er ist überzeugt, dass sein Team das Finale gewinnen kann. "Es ist vielleicht die letzte Möglichkeit, mit diesen Spielern zu gewinnen, weil viele, wie Mkhitaryan oder Acerbi, sind ein bisschen alt. Die sind alle Mitte dreißig, aber wir haben viel mehr Erfahrung als PSG." Mit dieser Erfahrung, Disziplin und einem perfekt geölten System haben Inters 'Signori' im Halbfinale den FC Barcelona mit seiner 17-jährigen Lichtgestalt Lamine Yamal aus dem Wettbewerb geworfen.

Ist das "neue" PSG besser?

Die Franzosen auf der anderen Seite scheinen ihre größte Schwäche der letzten Jahre überwunden zu haben. Statt eines milliardenschweren Star-Ensembles, das nie die Erwartungen erfüllt hat, hat PSG nun ein echtes Team: "Es gibt neue Strukturen, eine neue Vereinspolitik und eine junge Mannschaft, die sehr gut ist", erklärt Yves Kheyrpour. Auf eine schwache Phase im Herbst habe man gut reagiert, erzählt der PSG-Fan und plaudert einen Fan-Insider über einen alten Bekannten aus der Bundesliga aus: "Es gab sehr viele Witze über Ousmane Dembélé: Was hat er über Weihnachten gegessen, um jetzt so toll zu spielen?"

Bereit für Partynacht: "Kennt sich aus mit a Gaudi."

Vor dem Spiel am Samstag haben beide noch viel zu tun. Das jeweilige Public Viewing ist zwar schon organisiert, aber es stehen noch diverse Aktivitäten vorher an. "Es ist viel los in dieser Woche", erzählt Marchesi. Sogar eine Inter Mailand-Legende ist bei einem Event seines Inter Club München dabei. "Ich glaube, es sollte Materazzi sein", sagt Marchesi etwas zurückhaltend. Vielleicht nicht die schlechteste Idee, den Namen von Marco Materazzi im Gespräch mit einem Franzosen nicht allzu enthusiastisch hinauszuposaunen. Aber nicht mal die Erwähnung vom Zidane-Provocatore kann Kheyrpour die gute Laune nehmen: "Wir treffen uns mit anderen Fangruppen und zeigen denen ein bisschen die Stadt und machen kleine Führungen." Nach dem Abpfiff Samstagnacht wünschen sich beide eine "notte speciale" oder "grande fête", denn, sagt Kheyrpour, "in München kennt man sich aus mit Gaudi."