CL-Finale: Emotionale Choreo für verstorbene Tochter von Enrique

Luis Enrique hatte vor dem Champions-League-Finale eine Fahne im Rasen der Allianz Arena zu platzieren, sollte Paris Saint-Germain die Trophäe gewinnen. Der Trainer der Franzosen wollte mit dieser Geste an seine Tochter erinnern. Xana war an Knochenkrebs erkrankt. Enrique, damals Nationaltrainer Spaniens, nahm sich eine Auszeit, um seine Tochter in ihren letzten Monaten zu begleiten. 2019 verstarb Xana im Alter von nur neun Jahren.

Hommage an Xana beim Titelgewinn von 2015

Als der Spanier 2015 das erste Mal die Champions League mit dem FC Barcelona gewonnen hatte, war Xana noch bei ihm. Im Berliner Olympiastadion feierten sie gemeinsam auf dem Rasen und steckten eine Fahne des FC Barcelona in den Mittelkreis. "Wir sprechen jeden Tag von ihr, erinnern uns an sie und lachen. Denn ich bin überzeugt, dass Xana uns weiterhin sieht", erklärte Enrique in einer Dokumentation, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde.

Enrique: "Xana ist immer bei uns"

Und so war es nur verständlich, dass Enrique, kaum hatte Schiedsrichter Istvan Kovacs das Endspiel beim Stand von 5:0 für Paris abgepfiffen hatte, sofort zur Tribüne lief, um sich von dort ein T-Shirt zu holen, auf dem die Szene von 2015 abgebildet hatte. Anschließend zeigten die Paris-Anhänger viel Feingefühl. Als der Trainer in die Kurve kam, um den Titel zu feiern, zogen sie ein Banner hoch. Darauf zu sehen: Enrique und seine Tochter Xana, die die Fahne von PSG aufstellen. "Xana ist immer bei uns, wir denken immer an sie. Wir lieben sie", erklärte Enrique anschließend in einem Interview im Stadion und fügte an: "Wenn man jemanden im Herzen trägt, ist er immer dabei. Ich denke, dass sie jetzt zwischen uns herumrennen würde."