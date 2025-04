FCB-Coach Kompany setzt auf besondere Nacht in Mailand

Der FC Bayern muss am Mittwoch im legendären San Siro Stadion gegen Inter Mailand liefern, um das große Ziel - Finale dahoam - nicht vorzeitig zu verpassen. Das Hinspiel hatten die Münchner in der eigenen Arena in der Schlussphase mit 1:2 verloren. Um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen ist gegen den italienischen Top-Klub mehr Effizienz vorne und hinten gefragt.

Harry Kane: Professioneller Optimismus

Torjäger Harry Kane zeigt sich vor dem Viertelfinal-Rückspiel jedenfalls professionell optimistisch: "Wir sind überzeugt davon, dass wir aufholen können", unterstrich Kane. "Wir haben in der Allianz Arena ein gutes Spiel gemacht und sind überzeugt, dass wir es morgen drehen können."

Trainer Vincent Kompany beschwor dagegen eine "besondere Nacht" für den FC Bayern München gegen Inter Mailand. "Es gibt manchmal ganz besondere Nächte. Nächte, in denen es um einzelne Momente geht. Und in diesen Momenten musst du entweder gut verteidigen oder Tore schießen", sagte Kompany am Vorabend der Partie im Giuseppe-Meazza-Stadion.

Strategie und Vorbereitung für den Showdown

Damit der Traum vom Finale nicht schon vorzeitig platzt ist auch ihm klar: "Wir müssen gewinnen. Der Glaube ist da. Hoffentlich können wir eine ganz besondere Nacht miterleben. Du musst von A bis Z deine Arbeit richtig machen", so der Belgier.

Die Mannschaft ist auf alles vorbereitet, auch auf ein mögliches Elfmeterschießen. "Das haben wir schon seit einigen Wochen im Training geübt. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn der Gegner es auch macht", so Kompany. Bei der Aufstellung will sich der Coach dagegen nicht in die Karten schauen lassen. "Wer morgen beginnt, werden sie morgen sehen".