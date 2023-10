Champions League: FC Kopenhagen gegen FC Bayern

Nach dem enttäuschenden 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig geht es für den FC Bayern am Dienstag in der Champions League weiter. Vor dem ersten Duell mit dem FC Kopenhagen hat Trainer Thomas Tuchel weiter mit Baustellen in der Abwehr zu kämpfen. Gegen Leipzig kritisierte er ein "individuell schlampiges Verteidigungsverhalten" bei den Gegentoren.

Auch gegen andere Top-Gegner hatte die Abwehrleistung zuletzt nicht überzeugt. Drei Gegentore gegen Manchester United in der Champions League, zwei gegen Bayer Leverkusen in der Liga und drei gegen Leipzig im Supercup.

Statistik sprich für den FC Bayern

Immerhin spricht die Statistik am Dienstag gegen Kopenhagen für die Münchner: In den jüngsten 17 Auswärtsspielen in der Gruppenphase der Champions League blieben die Bayern ungeschlagen (15 Siege, zwei Remis). Die letzten sechs davon konnte man sogar gewinnen. Sollte das Tuchel-Team auch in Kopenhagen keine Niederlage einfahren, würde dies eine neue Bestmarke bedeuten. Aktuell liegen die Münchner noch gleichauf mit dem FC Barcelona, der von November 2006 bis Oktober 2012 ebenso 17-mal in Folge in der Gruppenphase auf fremden Plätzen unbesiegt geblieben war.