Champions League: FC Bayernfrauen fegen Lissabon vom Platz

Die FC Bayernfrauen konnten am Mittwoch (15.12.21) beim letzten Duell der Gruppenphase in der Königsklasse befreit aufspielen. Der Einzug ins Viertelfinale war schon mit dem 5:1 vergangene Woche bei BK Häcken perfekt. Gegen Benfica Lissabon sollten die Münchnerinnen aber "alles dafür tun, noch Erster werden zu können", hatte Trainer Jens Scheuer gefordert. Allerdings lag es nicht alleine in FCB-Hand den Gruppensieg einzufahren, denn für die Chance auf den Gruppensieg, musste dafür im Parallelspiel Olympic Lyon gegen Häcken verlieren.

Vier Treffer, vier Schützinnen

Per Doppelschlag legten die Bayernfrauen schnell den Grundstein für einen soliden Erfolg. Karolina Vilhjalmsdottir (26.) nutzte einen Fehlpass von Caterina Amado und netzte zur verdienten Führung ein. Kurz darauf schickte Klara Bühl einen Freistoß direkt auf Lea Schüller (28.), die freistehend per Kopf auf 2:0 erhöhte. Die Gäste waren geschockt und hatten Glück, das Bühl und Schüller aus aussichtsreichen Situationen das 3:0 verpassten.

Gwinn und Bühl machen den Sieg perfekt

Kurz nach Wiederanpfiff zeigte Schiedsrichterin Lorraine Watson nach einem Foul an Vilhjalmsdottir auf den Punkt. Guilia Gwinn (48') verwandelte den Strafstoß eiskalt zum 3:0. Benfica war noch nicht wieder richtig sortiert, als Bühl (49') Lissabons Torfrau Carolina Vialo überwand und das 4:0 nachlegte. Benfica versuchte weiterhin dagegenzuhalten, doch die Münchnerinnen hatten die Partie im Griff und sicherten sich problemlos den Erfolg.

Gruppensieg geht an Lyon

Mit dem Gruppensieg wurde es allerdings nichts, da sich Olympic Lyon ebenfalls mit einem klaren 4:0 gegen BK Häcken durchgesetzt hatte. München blieb mit 13 Punkten Zweiter hinter dem französischen Rekordsieger (15). Die Viertelfinalpartien werden am Montag um 12 Uhr ausgelost. Die Viertelfinalspiele werden im März ausgetragen.