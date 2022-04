Champions League: FC Bayern will Villarreal "bestrafen"

Für Julian Nagelsmann steht das wichtigste Spiel in seiner noch kurzen Zeit als Bayern-Trainer auf dem Programm: Der Rekordmeister muss nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel eine Leistungssteigerung zeigen, um das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Ein Aus in der Königsklasse wäre für die erfolgsverwöhnten Münchner fatal, zumal die Bayern auch schon im DFB-Pokal früh rausgeflogen sind - nach einem 0:5 in Mönchengladbach.

Die Generalprobe für Villarreal am Samstag gegen den FC Augsburg verlief mit dem knappen 1:0-Sieg eher schmeichelhaft. Viele der Führungsspieler, wie Serge Gnabry oder Leroy Sané, konnten nicht die Leistung abrufen, die man von ihnen im Laufe der Saison bereits gesehen hat.

Das Spiel gegen die Schwaben wirkte unmotiviert - das soll am Dienstag (21 Uhr/Radio-Livereportage bei BR24 Sport) gegen die Spanier anders werden.

Nagelsmann betonte, er habe viele Gespräche nach dem Augsburg-Spiel geführt. "Ich habe sehr viel gesprochen. Viel mehr kann ich jetzt nicht reden, sonst bin ich bei der Telefonzentrale."

"Ich möchte, dass sich alle bewusst sind, dass wir im selben Boot sitzen. Jeder trägt Verantwortung." Julian Nagelsmann

"Unter hohem Druck entstehen Diamanten"

Fehlte im Spiel gegen die Schwaben der nötige Anreiz? Die zehnte Meisterschaft in Folge scheint für den Rekordmeister schon fix, der Vorsprung auf Konkurrent Dortmund beträgt neun Punkte. "Es ist auch menschlich, dass man nach so vielen Titel ein besonderer Druck manchmal nötig ist," stellt der Trainer fest. Und dann wird Nagelsmann sogar etwas poetisch: "Unter hohem Druck entstehen ja bekanntlich Diamanten. Hoffentlich wird es morgen eine glänzende Leistung."

Süle fehlt den Bayern

Eine glänzende Leistung muss vor allem die Abwehr zeigen, die gegen die Augsburger ihre Schwierigkeiten hatte. Dabei fehlt erneut Niklas Süle, der zuletzt der Abwehr etwas mehr Stabilität verleihen konnte. Der Nationalspieler ist an der Grippe erkrankt. Dafür steht Lucas Hernandez wieder zur Verfügung.

"Villarreal hat einen Fehler gemacht"

Nagelsmann fordert von seiner Elf, "die Intensität hochzuschrauben. Wir müssen besser anlaufen. Wir haben die letzten Schritte im Hinspiel nicht gemacht - und der Gegner hat dann die Klasse, das zu nutzen".

Der FC Bayern habe im Hinspiel zu viele Fehler gemacht und hätte deutlicher verlieren können: "Sie (Villarreal, Anm. d. Red.) haben einen Fehler gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben - und das sollten wir bestrafen", sagte der 34-Jährige.