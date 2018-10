Champions League: FC Bayern will neue Siegesserie starten

Der FC Bayern München sucht nach dem turbulenten PK-Freitag den Weg zurück zur sportlichen Normalität. Nach zuvor vier sieglosen Spielen in Folge war das 3:1 bei den Wölfen extrem wichtig für das Betriebsklima: "Die Stimmung ist sehr gut im Team, besser als in den letzten zwei Wochen", so Niklas Süle. So positiv soll es nun gegen den AEK Athen am Dienstagabend in der Königsklasse weitergehen.

Der 23-Jährige erwartet ein interessantes Duell und einen kämpferischen Auftritt des griechischen Teams, ist aber dennoch von einem positiven Ausgang für den Rekordmeister überzeugt: "Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft sind, aber das muss man morgen auch sehen."

"Ich freue mich auf ein heißes Spiel." Bayern-Abwehrspieler Niklas Süle

Der Innenverteidiger appelliert an seine Kollegen, das Spiel mit voller Überzeugung zu beginnen. Das übergeordnete Ziel ist es, die Vorrunde als Gruppenerster abzuschließen.

Kovac erwartet "einen schweren Gang"

Während sich Süle und der Rest der Mannschaft bislang noch nicht mit den Spielern vom AEK Athen auseinandergesetzt haben, bereitete sich Trainer Niko Kovac schon länger intensiv auf den nächsten Gegner vor. "Angst habe ich grundsätzlich nicht, aber großen Respekt, auch wenn Athen noch null Punkte hat." Der Coach erwartet technisch versierte Spieler und euphorische Fans, die ihr Team im ausverkauften Haus vorantreiben werden: "Deshalb müssen wir auf der Hut sein."