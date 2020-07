Champions League: FC Bayern vor Duell mit Barcelona oder Neapel

Spieltermine und Modus - Finalturnier in Lissabon

Die offenen Achtelfinal-Rückspiele werden am 7. und 8. August ausgetragen. Der FC Bayern München darf sein Rückmatch gegen Chelsea in der Allianz Arena bestreiten.

Danach beginnt das Finalturnier der besten acht Mannschaften in Lissabon. Die Viertelfinal-Partien - es gibt pro Runde nur ein Spiel, auf Hin- und Rückmatch wird verzichtet - sind für den Zeitraum vom 12. bis 15. August angesetzt, die Halbfinals - ebenfalls nur jeweils ein Spiel - am 18. und 19. August.

Das Finale findet in diesem Jahr an einem Sonntag statt: Gespielt wird am 23. August im knapp 73.000 Zuschauer fassenden Estádio da Luz, der Heimspielstätte von Benfica Lissabon.