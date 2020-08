FC Bayern unterwegs nach Portugal - mit Boateng, ohne Pavard

Trainer Hansi Flick will "abwarten. Wir werden alles versuchen, dass es irgendwo eine Chance gibt, dass er noch ins Turnier in Lissabon eingreifen kann", sagte er vor dem Abflug an die Algarve. Gemeint ist Rechtsverteidiger Benjamin Pavard, der momentan verletzt pausieren muss. Pavard flog am Sonntag noch nicht mit dem übrigen Bayern-Tross nach Portugal.

Dabei waren dagegen Jérôme Boateng und Kingsley Coman. Boateng musste beim 4:1-Sieg gegen Chelsea nach 64 Minuten ausgewechselt werden, Flick glaubt nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung aber nicht an eine schwere Verletzung. Auch Kingsley Coman, der gegen Chelsea wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, ist dabei.