Champions League: FC Bayern trifft auf Lazio Rom

Der Titelverteidiger tritt zuerst auswärts in Rom an. Lazio, das mit Ciro Immobile einen der europäischen Toptorjäger in seinen Reihen hat, hatte sich als Zweiter in der Dortmund-Gruppe durchgesetzt. Die Italiener sollten aber ein machbarer Gegner für die Münchner sein. Der BVB hat gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla die Chance, ins Viertelfinale vorzudringen.

Salihamidzic: "Unangenehmer Gegner"

"Das ist ein unangenehmer Gegner, das hat man in der Gruppe gegen Dortmund gesehen. Es ist immer unangenehm gegen italienische Mannschaften. Es ist immer schön, nach Rom zu reisen“, sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer ersten Reaktion nach der Auslosung.