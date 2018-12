Champions League: FC Bayern trifft auf Klopps FC Liverpool

Da sich der FC Bayern als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert hatte, waren Duelle mit Real Madrid, dem FC Barcelona oder dem vom früheren Dortmunder Coach Thomas Tuchel trainierten Star-Ensemble Paris Saint-Germain schon vor der Auslosung im Hauptquartier des europäischen Fußballverbands UEFA in Nyon in der Schweiz ausgeschlossen. Die Hinspiele des Achtelfinales finden am 12./13. sowie am 19./20. Februar statt, die Rückspiele am 5./6. und 12./13. März.