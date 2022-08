Champions League: FC Bayern trifft auf Barcelona mit Lewandowski

Neben dem FC Barcelona wurde den Münchnern in der Gruppe C Inter Mailand mit dem Nationalspieler Robin Gosens als Gegner zugelost. Der dritte Konkurrent heißt Viktoria Pilsen (Tschechien). Das ergab die Auslosung in Istanbul.

Salihamidzic: "Solche Geschichten schreibt nur der Fußball"

Bayern-Chef Oliver Kahn nahm das Barcelona-Los im Auditorium des Haliç Congress Center mit einem Lächeln zur Kenntnis. Lewandowski hatte München nach einem Wechsel-Theater im Sommer Richtung Barcelona verlassen, mit den Bayern hatte der Pole alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. "Da haben wir vorher im Büro schon Späßchen gemacht. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

"Barcelona hat sich aber nicht nur mit Lewa verstärkt. Es werden spannende Spiele." FC Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic

Salihamidzic warnte aber auch vor den Italienern: "Wir müssen schon aufpassen, mit Barcelona und Inter haben wir zwei Mannschaften, die richtig stark sind". Durchatmen könne der FC Bayern ausschließlich gegen Pilsen: Da sieht der Sportdirektor den FC Bayern "als Favorit".

Große Herausforderungen auch für die vier anderen Bundesligisten

Borussia Dortmund muss gegen Manchester City mit Ex-Stürmer Erling Haaland, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen ran. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bekommt es mit Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille zu tun. Pokalsieger RB Leipzig trifft auf Titelverteidiger Real Madrid, Schachtar Donezk und Celtic Glasgow. Bayer Leverkusen kämpft gegen Atletico Madrid, den FC Porto und den FC Brügge um den Einzug ins Achtelfinale.

Gruppenphase bis zur WM in Katar, Finale in Istanbul

Der erste Spieltag findet bereits am 6./7. September statt. Die Gruppenphase ist schon vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) abgeschlossen. Das Finale findet am 10. Juni in Istanbul statt. In den Jahren 2020 und 2021 war der türkischen Metropole jeweils wegen der Corona-Pandemie das Endspiel entzogen worden.