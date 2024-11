Kane trifft und trifft und trifft - aber auch in Top-Spielen?

Am Dienstag trifft der FC Bayern in der Champions League auf Paris Saint-Germain (21 Uhr, live in der Radioreportage) - es ist neben dem Spiel gegen den FC Barcelona das Top-Duell für den deutschen Rekordmeister in der Vorrunde. Es ist ein richtungsweisendes Spiel: Gegen Paris Saint-Germain wollen die Münchner in der Tabelle der reformierten Fußball-Königsklasse mit einem weiteren Heimsieg ihre Klettertour fortsetzen. Aktuell belegt der FC Bayern zur Halbzeit der Ligaphase den 17. Platz.

Die Bayern, das hat Trainer Vincent Kompany immer wieder klargemacht, möchten sich als ein Top-Acht-Team direkt für das Achtelfinale qualifizieren und sich so eine weitere K.o.-Runde ersparen. Dazu sind nach dem Fehlstart weitere Siege nötig - und natürlich Tore. In der Liga war Harry Kane bislang der Torgarant der Münchner. Dort hat er in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen für den FC Bayern 14 Mal getroffen. Zuletzt gelang ihm gegen den FC Augsburg ein Hattrick. Und auch in der Champions League führt er mit fünf Toren aus vier Spielen gemeinsam mit Barcelona Raphinha die Statistik an.

Kritik an Kane: Torflaute in den Top-Spielen?

Doch trotz seiner imposanten Trefferquote steht Kane immer wieder in der Kritik. Der Vorwurf: Der englische Starstürmer träfe nie in wichtigen Spielen. Aber ist das wirklich so?

In dieser Saison mag dieser Vorwurf bedingt stimmen: Bei den Topspielen in der Liga gegen Meister Leverkusen (1:1) und Eintracht Frankfurt (3:3) gelang dem 31-Jährigen kein Tor. In der Partie gegen Vizemeister VfB Stuttgart (4:0) gelang Kane hingegen ein Hattrick. In der Champions League traf er bei der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa nicht, bei der 1:4-Pleite gegen den FC Barcelona sorgte der Engländer immerhin für den Ehrentreffer.

Wie lief es in den Top-Spielen der letzten Saison für Kane?

In der vergangenen Saison lieferte Kane im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund ein überragendes Spiel - und lieferte beim 4:0-Sieg gegen den Dauerrivalen einen Hattrick. Beim Rückspiel in München blieb er allerdings blass: Der FCB verlor 0:2.

Im Duell mit dem späteren Meister Bayer Leverkusen steuerte er beim 2:2 ein Tor bei, im Rückspiel am 21. Spieltag verlor der Rekordmeister mit 0:3 - Leverkusen zog auf fünf Punkte davon. In den Spielen gegen VfB Stuttgart traf er beim 3:0-Sieg zweimal, im Rückspiel verloren die Bayern mit 1:3. Immerhin erzielte Kane per Elfmeter das einzige Tor für den FCB. Und auch gegen RB Leipzig schoss Kane in zwei Spielen drei Tore.

Manchester, Madrid, London - Kane trifft per Elfmeter

In der Champions League traf der FC Bayern in der Gruppenphase auf Manchester United - in den zwei Spielen (1:0/4:3) traf Kane nur einmal - und das per Elfmeter. Im Viertelfinale gegen den FC Arsenal traf er beim Hinspiel per Elfmeter zum 2:1. Das Spiel endete 2:2. Im Rückspiel war es Joshua Kimmich, der das erlösende 1:0 erzielte und den FCB in das Halbfinale schoss.

Dort wartete Real Madrid. Im Hinspiel brachte er per Strafstoß die Bayern mit 2:1 in Führung - das Spiel endete 2:2. Im Rückspiel traf Kane nicht, Bayern verlor 1:2 und Real wurde wieder Champions-League-Sieger.

Und was sagt Kane?

Dass es hier und da Kritik gebe, wie zuletzt von Dieter Hamann, sei normal, so Kane. Und ergänzte auf der Abschluss-PK vor dem Spiel gegen Paris: "Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wenn man die Tore in der letzten Saison in den großen Spielen sieht, in Dortmund, in Stuttgart, alle diese Spiele", da habe es ja ganz gut geklappt.

"Ich versuche, in jedem Spiel zu treffen und der Mannschaft zu helfen. Das ist eine große Woche, die jetzt vor uns liegt. Und als der Stürmer der Mannschaft muss ich natürlich dem Team helfen, indem ich Tore erziele", beschrieb Kane sein Aufgabenprofil, zu dem unter Vincent Kompany vermehrt auch das Tore vorbereiten (neun Tore in 17 Spielen) gehört.

Er selbst werde seine eigene Leistung nicht nur an Toren messen. "Und wenn wir drei Siege holen, ohne dass ich treffe, dann sind wir alle glücklich. Und auch der Trainer wird glücklich sein", bemerkte der Mittelstürmer zum anstehenden Topspiel-Dreierpack binnen acht Tagen. Nach dem Paris-Spiel steht am Samstag der Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, live in der Radioreportage) auf dem Programm. Am Dienstag trifft der FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Meister Bayer Leverkusen (20.45 Uhr, live in der Radioreportage).