Champions League: FC Bayern ohne Coman gegen Chelsea

Bayern stehen "voll im Saft"

Die Bayern gehen mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in London in die zweite Partie gegen Chelsea in der zuschauerlosen Allianz Arena. Der Viertelfinaleinzug soll aber mit einem weiteren Erfolg geschafft werden. Man wolle "aus der eigenen Stärke heraus das Spiel gestalten", kündigte Flick an. Zur Endrunde vom 12. bis 23. August in Lissabon mochte sich der Münchner Double-Coach noch nicht groß äußern. Was nach Chelsea komme, "ist aktuell noch nicht in unseren Köpfen", behauptete der 55-Jährige.

Dass die Bayern im Gegensatz zu Chelsea aus einer Wettbewerbspause in den Königsklassenendspurt starten, stimmt Kapitän Manuel Neuer nicht bedenklich. "Wir sind voll im Saft und gut vorbereitet", sagte der 34-Jährige.

Wegen der Corona-Pandemie findet auch die Neuauflage des 2012 vom FC Chelsea in der Allianz Arena gewonnenen Endspiels ohne Zuschauer statt. In den Geisterspielen waren die Münchner bislang makellos: Elf Siege in elf Pflichtspielen lautet die Bilanz.