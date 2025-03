Kompany über Wirtz-Ausfall: "Er ist ein Unterschiedsspieler"

Der FC Bayern München startet mit breiter Brust und einem souveränen 3:0-Sieg in der Hinrunde in den zweiten Durchgang des Champions-League-Achtelfinals. Bayer Leverkusen hingegen, die ohnehin schon eine große Aufgabe vor sich haben, müssen auch noch mit dem Ausfall von Florian Wirtz umgehen.

Wirtz hatte sich beim Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen - er wird der Werkself mehrere Wochen lang fehlen. "Schade", sagte der FCB-Trainer Vincent Kompany, als er bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels auf Wirtz Verletzung angesprochen wurde: "Ich hoffe, dass sich Florian schnell erholt."

Kompany: "Wirtz nicht ersetzbar"

Verändert Wirtz Ausfall Kompanys Herangehensweise an das Spiel? "Wir können in unserer Vorbereitung nicht zu viel ändern", sagte der Belgier, "es gibt so viele andere Spieler mit Qualität auf dem Platz." Wirtz sei "ein Unterschiedsspieler, und solche Spieler kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Das muss man über das Kollektiv schaffen oder mit einer etwas anderen Spielidee."

Die Bayern hatten das Hinspiel mit 3:0 gewonnen und haben damit beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Kompany warnte trotzdem vor zu viel Gelassenheit, das Rückspiel werde "seine eigene Geschichte" haben, "es wird nicht monoton sein, es wird einiges passieren."

Alle News zum FC Bayern München Jonas Urbig wieder im Tor

Doch nicht nur Bayer hat Ausfälle zu beklagen, auch die Münchner müssen auf einen Hochkaräter verzichten: Manuel Neuer hatte sich im Hinspiel einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Im Tor der Münchner wird ihn deshalb erneut Neuzugang Jonas Urbig ersetze. Der 21-jährige Ex-Kölner gab in der Hinrunde in München sein Champions-League-Debüt, als Neuer ausgewechselt werden musste und war auch gegen Bremen im Tor. Trainer Kompany sagte, Urbig komme mit der Situation gut klar: "Er ist sehr ruhig, war sehr gut im Training."

Der Ausfall Neuers soll die Bayern nicht aus dem Konzept bringen, so der Belgier: "Wir sind immer durchgekommen, auch bei Ausfällen von Manuel Neuer, Harry Kane oder Jamal Musiala. Morgen erwarten wir nicht weniger."