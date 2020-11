Champions League: FC Bayern macht Achtelfinaleinzug perfekt

Der FC Bayern und RB Salzburg haben vor dem Champions-League-Spiel in München Diego Armando Maradona gedacht. Vor dem Anpfiff des Gruppenspiels gab es für den am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorbenen Argentinier eine Schweigeminute.

Bayern ohne Kimmich und Davies

Im Mittelfeld fehlten Trainer Hansi Flick die verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies, Verteidiger Lucas Hernandez saß angeschlagen auf der Bank. Auch Bouna Sarr und Corentin Tolisso standen nicht zur Verfügung. Der Amerikaner Chris Richards (20) und dem spanischen Neuzugang Marc Roca (23) standen dagegen in der Startformation.

Schon beim 6:2 im Hinspiel der Gruppe A hatte Salzburg gezeigt, dass der österreichische Meister ein unangenehmer Gegner sein kann. Auch im Rückspiel machten die Gäste es den Münchnern, die ohne Spielmacher Kimmich auskommen mussten, nicht einfach. In den ersten Minuten ließen die Bayern den österreichischen Gästen viel Raum für ihr Spiel. Alle Münchner verteidigten und alle waren gegen die zunächst dominant aufspielenden Salzburgern auch gefordert. Der Zug zum Tor lief dennoch langsam an: Eine dicke Chance erspielten sich die Münchner in der neunten Minute. Serge Gnabry kam zum Schuss, der Ball zog aber hauchdünn rechts am Winkel vorbei.

Die Bayern bemühten sich, das Spiel zu kontrollieren, waren aber nicht fehlerfrei unterwegs. In der 35. Minute hatte Mërgim Berisha die Bayernabwehr mit einem Heber komplett aus dem Spiel genommen und Dominik Szoboszlai lief im richtigen Moment los, konnte die Großchance aber nicht in Zählbares ummünzen. Kurz vor der Pause klingelte es dann im Kasten von Cican Stankovic. Robert Lewandowski erhöhte in der 43. Minute mit dem 1:0 seine Torquote - der 71. Treffer in der Champions League. Zuvor hatte Müller Richtung Gästetor abgezogen, Stankovic ließ abklatschen, und der polnische Mittelstürmer nutze seine Chance. Bitter für die Salzburger, die wieder lange gut mitgehalten hatten und dann den Gegentreffer hinnehmen mussten.