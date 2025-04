FC Bayern - Inter Mailand |8. April, 21 Uhr | Livereportage

Der nächste Schritt auf dem Weg zum "Finale dahoam 2.0" steht für den FC Bayern an. Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales empfangen die Münchner in der Arena den italienischen Meister Inter Mailand. Also genau dort, wo das Finale der Königsklasse am 31. Mai stattfindet.

Champions-League-Viertelfinale: Das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand live in der Radioreportage im BR24 Radio und im BR24Sport Livecenter.

Große Verletzungssorgen beim FC Bayern

Doch so weit können die Spieler des FC Bayern noch nicht träumen. Inter Mailand ist ein großer Brocken, der den Weg ins Finale versperrt. Gerade mit Blick auf die Verletztenliste sind die Nerazzurri nicht unbedingt der Underdog im Kampf um das Weiterkommen. Mit Manuel Neuer, Hiroki Ito, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Kingsley Coman und nun auch Jamal Musiala fehlen den Münchnern gleich sieben potenzielle Startelf-Spieler.

Inter Mailand: Die beste Defensive der Champions League

Inter Mailand kann hingegen wohl in Bestbesetzung antreten. Die Italiener mit zahlreichen Stars wie Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu und Benjamin Pavard können eine beeindruckende Bilanz in der Champions League vorweisen: Nur zwei Gegentore kassierte Inter Mailand im laufenden Wettbewerb. Einzig Manchester City und Bayer Leverkusen konnten den Mailändern bislang Punkte abluchsen.

Verfolgen Sie das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand bei BR24Sport live in der Radioreportage. Ihre Reporter sind Patricia Gabor und Philipp Eger.