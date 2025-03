FC Bayern - Bayer Leverkusen: Auf diese Duelle kommt es an

Der FC Bayern empfängt im Achtelfinale der Champions Bayer Leverkusen (Mittwoch, 5. März ab 21 Uhr in der Radio-Livereportage). Zuletzt waren diese Duelle extrem eng. Kleinste Fehler haben über den Ausgang entschieden. Auch in diesem Aufeinandertreffen dürfte es wieder ähnlich sein. Diese Duelle stehen im Fokus:.

Trainer-Duell: Xabi Alonso vs. Vincent Kompany

Zwischen Vincent Kompany und Xabi Alonso gibt es einige Parallelen: Beide Coaches waren selbst Weltklassespieler. Beide sind vergleichsweise jung, beide treten kontrolliert und zurückhaltend auf. Ähnlichkeiten gibt es auch bei ihrem Spielstil: Sie setzen auf viel Ballbesitz und Dominanz, auf hochstehende Außenverteidiger und mutiges Gegenpressing.

Wer seinen Spielstil durchziehen wird, bleibt abzuwarten. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Trainer und im DFB-Pokal-Duell setzte Alonso auf die Defensive und ließ seine Mannschaft auf Konter lauern. Ohne wirklichen Erfolg. Der FC Bayern dominierte beide Begegnungen, kam aber nicht über ein Unentschieden hinaus und flog in Unterzahl aus dem DFB-Pokal. Im Duell Mitte Februar stellte Alonso zwar ähnlich auf, doch der deutsche Meister war viel angriffslustiger, dominierte das Spiel, schnürte den FC Bayern so ein, wie es gegen Kompany keiner anderen Mannschaft gelungen war - aber kam nicht über ein 0:0 hinaus.

Abwehrchefs im Fokus: Upamecano und Tah

Unter Ex-Innenverteidiger Kompany hat der FC Bayern endlich wieder einen Abwehrchef. Dayot Upamecano spielt mit 26 Jahren mit Abstand seine beste Saison im FC Bayern-Trikot. Aus dem Sicherheitsrisiko, dem regelmäßig haarsträubende Fehler unterliefen, ist ein sicherer Rückhalt geworden, der zudem im Spielaufbau glänzt. "Er gibt uns Stabilität. Das ist ganz wichtig für unsere Mannschaft", sagte Bayern-Keeper Manuel Neuer über "Upa".

Jonathan Tah (29) war im vergangenen Sommer schon mit einem Bein in München. Der Transfer platzte und nun ist Tah weiterhin der unverzichtbare Leader der Leverkusener Defensive, mit 69 Prozent gewonnener Duelle ist er der zweikampfstärkste Spieler in dieser Bundesliga-Saison.

Anführer auf dem Platz: Kimmich und Xhaka

Granit Xhaka und Joshua Kimmich sind die Anführer dieser beiden Spitzenmannschaften. Beide sind extrem passsicher (90 Prozent Passquote), sind zweikampfstark, wobei Kimmich mit 63 Prozent gewonnener Zweikämpfe (Xhaka 57 %) die Nase vorne hat, dirigieren überall auf dem Feld das Spiel. Ob Kimmich gegen Leverkusen in Bestform auflaufen wird, ist allerdings fraglich. Nicht nur, weil er angeschlagen ist, zuletzt das Spiel gegen den VfB Stuttgart verpasst hatte - sondern auch wegen der Aufregung um seine mögliche Vertragsverlängerung in München. Aber sein Trainer zeigte sich sicher, dass der Mittelfeldspieler in so einem wichtigen Spiel "bei 100 Prozent" sein werde.

Die Künstler: Musiala vs. Wirtz

Am Mittwoch steht der beste Fußballer Deutschlands auf dem Platz. Während man durchaus Argumente finden könnte, dass damit Kimmich gemeint ist, dürfte die Mehrheit der Fußballfans wohl an die Namen Jamal Musiala und Florian Wirtz denken. Die Münchner Verantwortlichen nannten zwar zuletzt in dieser Diskussion immer den Namen Musiala.

Seit der aber sein neues Arbeitspapier unterschrieben hat und der FC Bayern intensiv an Wirtz baggert, ist diese Meinung selbst in München umstritten. So sagte Karl-Heinz Rummenigge kürzlich, Wirtz sei "der beste Spieler Deutschlands". Musiala hat in dieser Saison mehr Tore geschossen, Wirtz deutlich mehr Vorlagen gegeben. Wirtz spielt mehr Pässe in den Strafraum, Musiala dribbelt öfter in den Sechzehner - wer auch immer der bessere Spieler ist, es ist eine Freude ihnen zuzusehen.

Torjäger im Vergleich: Kane gegen Schick

Nicht ganz so umstritten ist die Frage nach dem besten Stürmer des Duells. Harry Kane war in dieser Saison an 36 Toren des FC Bayern direkt beteiligt. 28 Tore, acht Vorlagen - Kane ist in München nicht zu ersetzen. Patrik Schick ist zweifelsohne ein hervorragender Stürmer, doch den Status eines Harry Kane hat er nicht. Das zeigt sich auch daran, dass Alonso bislang bei allen Spielen gegen den FC Bayern auf ihn in der Startelf verzichtet hat. Ob Alonso auch diesmal seinen Torjäger (zuletzt 16 Tore in 14 Bundesligaspielen) auf der Bank lässt? Kompany hätte wohl nichts dagegen.