Champions League: FC-Bayern-Frauen vergeben Sieg gegen Rom

Die FC-Bayern-Frauen haben den perfekten Start in die Champions-League-Saison verpasst. "Es gibt keine leichten Gegner", das ernüchternde Fazit von Torschützin Jovana Damnjanovic nach dem 2:2-Unentschieden am 1. Spieltag gegen den AS Rom. "Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Niederlage", zeigte sich Teamkollegin Sydney Lohmann etwas enttäuscht. "Jetzt haben wir nur einen Punkt."

Offensiver Auftakt bringt Führung

Die Gastgeberinnen gingen am Mittwoch (15.11.) mit viel Offensiv-Power ins erste Gruppenspiel der Champions League 2023/24. Sarah Zadrazil (4.) versuchte es gleich mal aus der zweiten Reihe, doch der Ball war, wie der Schuss von Linda Dallmann (10.) aus sechs Metern, noch kein Problem für Roms Torfrau Camelia Caesar.

Trotz 2:0-Führung kein Selbstläufer

Die Münchnerinnen präsentierten sich in Anfangsphase optisch überlegen, die Römerinnen hielten aber gut dagegen. Den ersten Dämpfer versetzte Jovana Damnjanovic mit einem strittigen Tor in der 20. Minute dann den italienischen Gästen. Die 28-jährige FCB-Stürmerin drückte das Spielgerät aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung über die Linie. Die Italienerinnen reklamierten, da es keinen VAR gab zählte das Tor. Die Roma zeigte sich immerhin wenig beeindruckt und suchte nach einer spielerischen Lösung für den Anschlusstreffer.

Das Spiel entwickelte sich trotz Führung nicht zum Selbstläufer für die Münchnerinnen. Zudem musste Georgia Stanway mit Problemen am Arm kurzzeitig vom Platz. Und in der 26. Minute hatte dann Laura Feiersinger die Chance zum Ausgleich, schlenzte das Leder aber hauchdünn über den Kasten von Maria Luisa Grohs. Ein abgefälschter Schuss von Katharina Naschenweng brachte kurz vor der Halbzeit das 2:0.

Roma nach Konter wieder zurück

Die Römerinnen kamen mit viel Druck aus der Kabine. Am Drücker war aber zunächst der FC Bayern. Torjägerin Lea Schüller kämpfte sich gefährlich in den Strafraum und stocherte das Leder aufs Tor, eine Abwehrspielerin (51.) entschärfte die Situation noch kurz vor der Torlinie. Den nächsten guten Abschluss lieferte Damjanovic (53.), deren Schuss Caesar parierte.

Nach einem Ballverlust im Mittelfeld ging es dann ganz schnell. Manuela Giugliano schaltete blitzschnell und schickte Evelyn Viens halblinks steil. Die Kanadierin zog im Strafraum flach mit links ab und das Leder landete unhaltbar für Grohs im langen Eck. Die Römerinnen meldeten sich mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 wieder zurück in Spiel und drängten auf den Ausgleich. Der gelang dann Guigliano, die in der 90. Minute den Doppelpack schnürte. Die Münchnerinnen verpassten trotz Chancenplus den perfekten Start in die Gruppenphase.

Die nächsten Gegner

In Gruppe C wartet nach Rom das französische Topteam Paris St. Germain am 23.11. auf die Münchnerinnen. Ajax Amsterdam ist am 14.12. dann der Gegner.