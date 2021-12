Champions League: FC Bayern Frauen treffen auf Paris

Die FC Bayern Frauen treffen im Champions-League-Viertelfinale auf die französischen Meisterinnen von Paris Saint-Germain. Die Münchnerinnen stehen damit vor einer schwierigen Aufgabe. Paris hat in der Gruppenphase jedes Spiel gewonnen, 26 Tore erzielt und dabei kein einziges Gegentor bekommen.

FC Bayern Frauen mit Final-Ambitionen

Die Bayerinnen, die in ihrer Gruppe Zweite hinter Olympique Lyon wurden, kamen in der vergangenen Saison bis in Halbfinale. Dort scheiterten sie am FC Chelsea. Ein Ergebnis, das die Mannschaft von Jens Scheuer übertreffen will: "In dieser Saison ist mehr für uns drin. Ich denke schon, dass wir auch in der Champions League zu den Topfavoriten gehören", sagte Bayern-Spielerin Lea Schüller im November im BR. Die Hinspiele finden am 22. und 23. März statt . Die Rückspiele eine Woche später (30. und 31. März).

Alle Partien in der Übersicht: