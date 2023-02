Champions League: FC Bayern Frauen treffen auf Arsenal

Dass das Viertelfinale in der Champions League kein Zuckerschlecken werden würde, war schon vor der Verlosung klar. Und das lag nicht nur daran, dass es in der K.o.-Phase ohnehin kein Fallobst mehr gibt. Nein, diesmal war die Liste der möglichen Gegner sehr begrenzt: Chelsea London, VfL Wolfsburg oder der FC Arsenal.

Wolfsburg-Duell im Halbfinale möglich

Es wurde Arsenal - die vielleicht machbarste von drei schwierigen Aufgaben. Dass der FC Bayern an Wolfsburg in diesem Jahr nicht vorbeikommt, lässt sich in der Bundesliga gut beobachten. Der FC Chelsea führt in der englischen Women's Super League ähnlich souverän wie die Kolleginnen aus Wolfsburg. Arsenal zeigte sich in Liga und Champions League zumindest teilweise verwundbar.

Auf Wolfsburg würde Bayern allerdings im Halbfinale treffen. Dafür müssen aber die Münchnerinnen und die Wolfsburgerinnen ihre Duelle gewinnen. Der VfL trifft auf Paris Saint-Germain. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 21. oder 22 März statt. Die Rückspiele eine Woche später.