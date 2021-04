Champions League: FC-Bayern-Frauen stürmen ins Halbfinale

Der Bundesligaspitzenreiter ist auch auf europäischer Ebene auf Erfolgskurs. Im schwedischen Malmö machte das Team von Jens Scheuer souverän den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse klar.

Schüller trifft zum 1:0

Nach dem 3:0 im ersten Duell wollten die Münchnerinnen im Rückspiel nichts anbrennen lassen. In der 10. Minute hatte Linda Dallmann, die im Hinspiel das 1:0 erzielte, die erste gute Gelegenheit für die Gäste auf dem Fuß. Doch der Aufsetzer war für Rosengards Torfrau Stephanie Labbé kein Problem.

Der Führungstreffer fiel dann allerdings nur 12 Minuten später, als es wieder einmal „Schüllerte“. Carolin Simon hatte die Flanke in die Mitte geschickt. Dort war Lea Schüller eingelaufen, die das Leder unbedrängt zur Führung einnickte. Das 1:0 für die dominanten FCB-Frauen. Ein Treffer von Lineth Beerensteyn kurz vor der Pause zählte dagegen nicht, weil der Ball bei der Vorarbeit von Marina Hegering die Seitenlinie überschritten hatte. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Münchnerinnen geben das Tempo vor

Um noch weiterzukommen mussten die Gastgeberinnen in der zweiten Hälfte fünf Tore schießen. In der 52. Minute zog Jelena Cankovic einen Freistoß vom rechten Strafraumeck direkt aufs Tor, doch Laura Benkarth hielt die Null und den scharfen Schuss sicher. Beerensteyn versuchte In der 74. Minute für die Münchnerinnen nachzulegen, doch der Ball flog am Tor vorbei.

Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Rosengard fiel der Ball am zweiten Pfosten auf den Bauch von Karolina Lea Vilhjalmsdottir und sprang von dort knapp neben das Tor. Es blieb am Ende beim 1:0 für den FC Bayern München.

Halbfinale gegen Chelsea

Im Halbfinale treffen die Bayernfrauen am 24. April auf den FC Chelsea. Dann gibt es auch eine Wiedersehen mit Ex-Bayernstar Melanie Leupolz, die im Sommer zu Chelsea gewechselt war.