Champions League: FC-Bayern-Frauen fordern Benfica Lissabon

Am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League wollen die FC Bayern Frauen an den 2:1-Auftaktsieg gegen den FC Rosengard anknüpfen. "Wir wollen immer gewinnen, egal welches Spiel", fordert Sarah Zadrazil via Vereinsseite: "Es war letztes Jahr schon schwierig bei Benfica, weil es eine technisch sehr gute Mannschaft ist. Es ist eben der portugiesische Fußball - mit technisch guten Spielerinnen. Wir müssen da hinfahren, selbstbewusst auftreten, das Spiel kontrollieren und dann nehmen wir die drei Punkte mit."

Straus sieht sein Team vorbereitet

Mit einem Sieg wollen die Münchnerinnen das verlorene Spitzenspiel gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg vergessen lassen. Ein leichtes Spiel erwartet Cheftrainer Alexander Straus jedoch auch gegen Benfica nicht. Er warnt seine Mannschaft daher vor dem anstehenden Duell: "Am Ball ist Benfica sehr stark, aber ich glaube, dass wir definitiv Chancen kreieren können. Es wird eine Herausforderung, weil sie hoch attackieren werden. Genau darauf müssen wir vorbereitet sein."

Wichtige Spielerinnen fehlen

Mit Guilia Gwinn, Sydney Lohmann und Hanna Glas fehlen den Münchnerinnen allerdings wichtige Säulen im Spiel.

"Da wartet schon eine schwere Aufgabe auf uns." Linda Dallmann

Dass sie der Mannschaft teils länger fehlen werden, tut der Mannschaft schon ein stückweit weh, erklärt Linda Dallmann. "Weil wir eine enorme Belastung haben, sehr viele Spiele haben".