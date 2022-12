> Sport > Champions League: FC-Bayern-Frauen feiern wichtigen Erfolg

Die Fußballerinnen des FC Bayern München siegen in der Champions League beim Gruppenschlusslicht FC Rosengard 4:0. Nach dem überzeugenden Erfolg gegen den FC Barcelona in der Münchner Arena fällt ihnen das Durchkommen in Schweden aber lange schwerer.