Champions League: FC Bayern-Frauen bereit für Olympique Lyon

"Jetzt freuen wir uns auf die kommende Woche und werden diese ab Dienstag mit Vorfreude und Spaß angehen, sodass wir am Ende gut auf das Champions-League-Spiel am Samstag vorbereitet sind", sagte Trainer Jens Scheuer nach dem letzten Testspiel seiner Mannschaft.

Die Münchnerinnen bezwangen am Samstag Slavia Prag mit 4:0 (1:0) und holten den dritten Sieg im dritten Testspiel der Vorbereitung. Als Torschützinnen wurden Amanda Ilestedt (30. Minute), Giulia Gwinn (51.), Lea Schüller (74.) und Lineth Beerensteyn (88.) gefeiert. Die neu von der SGS Essen gekommene Marina Hegering sieht trotz der Testspiel-Erfolge noch Luft nach oben: "In großen Teilen haben wir heute eine gute Leistung gezeigt, aber es gibt immer noch Kleinigkeiten, die wir verbessern können. Das werden wir die Woche tun und dann geht's voller Vorfreude nach Spanien."

Gegen den Favoriten ins Halbfinale

Die Bayern-Fußballerinnen reisen am Freitagmorgen nach Spanien zum Finalturnier der Champions League, das in Bilbao und San Sebastián ausgetragen wird. Am Samstag (20.00 Uhr) wollen die Münchnerinnen gegen den französischen Favoriten um Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán wie schon 2019 das Halbfinale erreichen.

Lyon peilt den fünften Titel in Serie an. Der Sieger der Partie trifft am 26. August in Bilbao auf den FC Arsenal oder Paris Saint-Germain. Das Finale findet am 30. August in San Sebastián statt. Bei den Männern bekommen es die Fußballer des FC Bayern ebenfalls mit Olympique Lyon zu tun - allerdings im Halbfinale des Champions-League-Finalturniers am Mittwoch in Lissabon.