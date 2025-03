CL-Aus im Viertelfinale: FC-Bayern-Frauen brechen komplett ein

Auch im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals müssen sich die FC-Bayern-Frauen Olympique Lyon geschlagen geben. Auf die 1:0-Führung in der ersten Hälfte durch Klara Bühl (33.), folgte ein bitterer zweiter Durchgang: Erst traf Melchie Dumornay (46.), kurz darauf Kadidiatou Diani (54.) und Tabitha Chawinga (60.). In der Nachspielzeit erhöhte Ada Hegerberg (90.+4) dann noch auf 1:4. Die Münchnerinnen kamen damit erneut nicht über das Viertelfinale in der Königsklasse hinaus.

"Wir haben eine gute erste Hälfte gezeigt, aber wir hätten noch eines gebraucht. Lyon hatte durch das schnelle Tor in der zweiten Hälfte mehr Momentum", analysierte Pernille Harder in Dazn.

Starke erste Hälfte - 1:0 durch Klara Bühl

In der ersten Hälfte schien tatsächlich noch alles möglich. Giftige Zweikämpfe, ein intensives Spieltempo und eine siegeshungrige Körpersprache: Die FCB-Frauen zeigten alles, was es gebraucht hätte, um die 0:2-Heimniederlage im Hinspiel zu drehen. Das hoffnungsvolle 1:0 durch Klara Bühl resultierte aus genau dieser Mischung: Die Linksverteidigerin Carolin Simon schnappte sich den Ball, durch zwei schnelle Pässe landete die Kugel bei Bühl – die musste nur mehr abziehen: 1:0. Mit der verdienten Führung gingen die Münchnerinnen in die Kabinen.

Schnelle Gegentore in zweiter Hälfte: FCB in Schockstarre

Bei Lyon schien sich dann allerdings während der Pause ein Schalter umgelegt zu haben – die Französinnen erhöhten ab der ersten Sekunde der zweiten Hälfte das Tempo. Der Ausgleichstreffer fiel blitzschnell: Nach weniger als 30 Sekunden Spielzeit köpfte Dumornay zum Ausgleich (1:1). Die Schockstarre der Münchnerinnen nutzten die Champions-League-Rekordsiegerinnen kalt aus: Giulia Gwinns Ball versprang und landete bei Kadidiatou Diani, die aus wenigen Metern zum 2:1 traf (54.).

Spätes 1:4 besiegelte das CL-Aus

Fortan keine Spur mehr von den forschen FC-Bayern-Frauen, die noch in der ersten Spielhälfte am Platz standen. Sie wirkten statischer, große Abstände erlaubten es den Französinnen, sich zum Tor vorzuarbeiten. Davon profitierte auch Diani, die sich gegen Simon durchsetzte und den Ball passgenau auf Chawinga spielte - die musste nur mehr verwandeln (3:1, 60.). Ada Hegerbergs 4:1 in der vierten Minute der Nachspielzeit war dann nur noch die Draufgabe.