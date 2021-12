Champions League: FC Bayern erwischt schweres Los

FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic warnt allerdings vor den Spaniern: "Ich habe gestern Atlético gegen Real gesehen. Wir wissen was sie können." In der vergangenen Saison waren die Münchner mit Atlético in einer Gruppe. Beim 4:0 und 1:1 behielt der Rekordmeister die Oberhand. Allerdings gibt es auch schlechte Erinnerungen an das Team von Trainer Diego Simeone. 2016 scheiterten die Münchner im Halbfinale an den Madrilenen. "Wir nehmen es, wie es kommt. Sie sind eine Top-Mannschaft, amtierender spanischer Meister. An den Tagen müssen wir Top-Leistungen bringen, sowohl defensiv als auch offensiv", sagt Salihamidzic.

"Wir wissen, wie Simeone drauf ist, was seine Mannschaft kann, seit Jahren. Das wird packend und spannend!" Hasan Salihamidzic