Champions League: FC Bayern erkämpft Gruppensieg

Ein verwandelter Elfmeter von Robert Lewandowski in der 86. und ein Solo von Kingsley Coman in der 90. Minute sichern dem FC Bayern München eine sehr gute Ausgangsposition in der K.o.-Runde. Nach einem Hin und Her erkämpfen die Bayern in einem turbulenten Spiel Platz eins in der Gruppe E. Zunächst hatte Lewandowski (13.) den Rekordmeister früh in Führung gebracht, aber Dusan Tadic (61. und 82.) drehte die Partie. Ein Foul-Elfmeter, verursacht von Jerome Boateng, schien schon die nächste Bayern-Krise heraufzubeschwören, ehe auch Bayern vom Punkt antreten durfte - und Coman die Vorentscheidung gelang. Nicolas Tagliafico traf in der Nachspielzeit noch zum 3:3.

Beide Teams schenkten sich nichts, obwohl sie bereits für die nächste Runde qualifiziert waren. Der Kampf um den Gruppensieg wurde zu einem harten Fight, bei dem Ajax' Maximilian Wöber (67.) und Bayerns Thomas Müller (75.) jeweils die Rote Karte sahen. Allein vier Tore in den letzten zehn Minuten sorgten für ein Gefühlschaos.