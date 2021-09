Champions League: FC Bayern deklassiert Kiew

Zweite Halbzeit: Bayern dreht auf

Nagelsmann schien in der Halbzeit die passenden Worte gefunden zu haben. Die Bayern waren nach dem Wiederanpfiff deutlich engagierter und konzentrierter. Kiew stand nur noch hinten drin, die Bayern rannten auf das Tor der Gäste, Chancen gab es im Minutentakt. Es war eine Frage der Zeit, wann das 3:0 fallen würde. Das fiel in der 68. Minute: Sané schickte Serge Gnabry, der den Ball unhaltbar in den Kasten schoss.

Jetzt lief es bei den Bayern und sie zeigten das von ihnen erwartete Spiel: Angefeuert von 25.000 Fans erhöhte Sané nur sechs Minuten später auf 4:0. Der Nationalspieler täuschte eine Flanke an und traf aus spitzem Winkel ins Tor. Der für Lewandowski eingewechselte Eric Maxim Choupo-Motin traf kurz vor Schluss zum 5:0-Endstand.

"Wir haben es relativ gut gemacht, haben im Endeffekt wieder unsere Dominanz gezeigt." Leroy Sané

Nach der beeindruckenden Leistung in der zweiten Halbzeit geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung. Der FCB festigt den ersten Tabellenplatz in der Gruppe E mit sechs Punkten. Auf dem zweiten Platz mit vier Punkten liegt Bayerns nächster Gegner Benfica Lissabon. Die Portugiesen gewannen ihr Spiel gegen den FC Barcelona mit 3:0.