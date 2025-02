FC Bayern: Kompany warnt vor Celtic und hofft auf Lerneffekte

Für den FC Bayern München steht am Mittwoch eine stimmungsvolle Aufgabe an. Manuel Neuer, Harry Kane und Co. erwartet im historischen Celtic Park eine Atmosphäre, die auch mal zu "Nervosität" führen könne, wie Manuel Neuer bei der Pressekonferenz am Dienstagabend vor dem Playoff-Hinspiel in der Champions League sagte. "Aber das wissen wir" und darauf könne man sich einstellen, so der Kapitän des FCB. Mit Celtic Glasgow würde die Münchner eine "aggressive" Mannschaft erwarten. "Sie laufen aggressiv an, wir müssen das Pressing durchbrechen und müssen Angriffsfußball spielen", so laute die Devise für das Champions-League-Duell.

Kompany war als 17-Jähriger schon im Celtic Park

Manuel Neuer und Vincent Kompany konnten sich am Dienstagabend schon mal mit dem Schottisch vertraut machen. Bei der Pressekonferenz am Vorabend der Partie waren der FCB-Torwart und sein Trainer mit den Fragen der schottischen Presse konfrontiert. Die beiden wirkten gelassen. Weniger entspannt dürfte die Stimmung dann am Mittwoch im Stadion sein. Der Celtic Park ist für laute Fanchöre bekannt, für enthusiastische Atmosphäre. Auch Vincent Kompany hat diese schon als Spieler erlebt:

Er war im November 2003 als 17-jähriger Spieler mit dem RSC Anderlecht auf dem Feld gestanden und gab rückblickend zu, die Partie zu naiv angegangen zu sein. "Es war eine aufregende Erfahrung, wir hatten zu Hause überzeugend zu zehnt gewonnen. Ich bin mit 17 Jahren voller Vertrauen als junger Bursche hergekommen - und die Realität war ganz anders", sagte Kompany. "Wir haben 0:5 verloren und hätten sogar noch höher verlieren können."