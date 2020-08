11.08.2020, 10:43 Uhr

Champions League: FC Bayern - FC Barcelona im Audio-Livestream

Der FC Bayern München und der FC Barcelona haben sich in der Champions League schon packende Duelle geliefert. B5 aktuell überträgt das Viertelfinale live und in voller Länge am Freitag ab 21.00 Uhr im Audio-Livestream.