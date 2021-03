Champions League: FC Bayern bangt um kranken Neuer

Der drohende Ausfall von Kapitän Manuel Neuer drängte die Nationalmannschafts-Spekulationen um Hansi Flick erstmal in den Hintergrund. Bei der Einsatzchance des erkälteten Fußball-Nationaltorwarts hielt sich der Trainer des FC Bayern ebenso zurück wie in der spannenden und von Karl-Heinz Rummenigge abgesteckten Zukunftsfrage.

"Ich habe alles zu diesem Thema gesagt, was ich zu sagen haben", bekräftigte Flick am Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel (Mittwoch, 21 Uhr live und in voller Länge auf B5 aktuell) gegen Lazio Rom. Vorstandschef Rummenigge hatte zum Start in die Königsklassen-Woche verdeutlicht, dass die in München gerade erst begonnene Flick-Ära über den Sommer hinaus unbedingt fortgesetzt werden soll.

Angesichts der sportlich geringen Brisanz nach dem 4:1-Sieg in Rom wäre ein Ausfall von Neuer und des angeschlagenen Finalsieg-Torschützen Kingsley Coman im Rückspiel gut zu verkraften. "Wir müssen noch abwarten, hoffen aber, dass sie dabei sind", sagte Flick.

Flick lässt sich bei Aufstellungen nicht reinreden

Eine Neuer-Pause würde Sommer-Neuzugang Alexander Nübel etwas mehr der begehrten Spielpraxis bringen. Von einer immer wieder kolportierten Zusicherung für Nübel-Einsätze will sich Flick dabei nicht beeinflussen lassen. "Da lasse ich mir nicht reinreden", stellte der 56-Jährige klar.

Im Tor würde Nübel gerne im dann dritten Bayern-Einsatz seinen Beitrag leisten. Bislang durfte der 24-Jährige im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (3:0) und in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1) ran, als die Rekord-Siegesserie der Münchner in Europa endete.