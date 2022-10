Champions League: FC Barcelona wartet auf Bayern-Frauen

Die Bayern-Frauen spielen nach ihrem Viertelfinal-Aus in der vergangenen Saison in Gruppe D gegen den Vorjahresfinalisten FC Barcelona. Damit trifft das Team von Trainer Alexander Straus auch auf Top-Star Keira Walsh, für die Barca mit 460.000 Euro im Sommer an Manchester City die höchste Ablösesumme in der Geschichte des Frauenfußballs bezahlt hatte.

Zudem muss der deutsche Vizemeister gegen den FC Rosengard aus Schweden und gegen Benfica Lissabon ran. Die Bayern-Frauen hatten in der finalen Qualifikationsrunde gegen Real Sociedad San Sebastian den Einzug in die Gruppenphase perfekt gemacht.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

FC Chelsea

Paris St. Germain

Real Madrid

KS Vllaznia Shkodra

Gruppe B

VfL Wolfsburg

Slavia Prag

SKN St. Pölten

AS Rom

Gruppe C

Olympique Lyon

WFC Arsenal

Juventus Turin

FC Zürich

Gruppe D