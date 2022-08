Champions League: Droht dem FC Bayern ein Hammerlos?

Der Frust saß tief beim FC Bayern nach dem Champions-League-Aus im April im Viertelfinale gegen Villarreal. So einen frühen K.o. wollen die Münchner in dieser Saison nicht mehr erleben. Als Meister sind sie bei der heutigen Auslosung der Gruppenphase in Topf eins gesetzt. Trotzdem sind da bereits reizvolle Wiedersehen mit alten Bekannten möglich.

Finale 2023 in Istanbul

289 Tage nach der Verteilung der 32 Mannschaften auf die acht Gruppen an diesem Donnerstagabend steigt am Sehnsuchtsort Istanbul auch das glitzernde Finale der Fußball-Champions-League. Mit von der Partie sein will am 10. Juni 2023 dann auch der deutsche Fußball-Rekordmeister. Laut Vorstandschef Oliver Kahn möchten die Bayern nämlich "jedes Jahr" den milliardenschweren Wettbewerb gewinnen. Das überraschende Ausscheiden gegen den FC Villarreal soll eine riesige Portion Extramotivation sein.

Erstmals fünf Bundesliga-Vereine in der Champions League

Ganz so optimistisch reisen die Delegationen der dank Neuling Eintracht Frankfurt erstmals vier weiteren Bundesliga-Klubs nicht in die Türkei - drohen doch gerade Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Topf 3 die vielzitierten Hammergruppen. RB Leipzig ist Topf 2 zugeordnet.

Bayern gehen Real Madrid und Manchester City aus dem Weg

Die Bayern als Deutscher Meister und Europa-League-Sieger Frankfurt sind dagegen in Topf eins gesetzt. Damit fallen Titelverteidiger Real Madrid, Pep Guardiolas Manchester City, Paris Saint-Germain um Lionel Messi sowie Ajax Amsterdam, der FC Porto und der AC Mailand als mögliche Gegner weg.

Duelle mit Klopp, Tuchel und Lewandowski möglich

Dafür könnte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann prickelnde Duelle mit Jürgen Klopps FC Liverpool, Thomas Tuchels FC Chelsea, dem FC Barcelona mit dem abgewanderten langjährigen Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski oder Atlético Madrid mit dem belgischen Flügelspieler Yannick Carrasco erwischen.

In den Töpfen drei und vier warten reizvolle Lose wie Inter Mailand um Nationalspieler Robin Gosens, der SSC Neapel, Sporting Lissabon oder der schottische Traditionsverein Celtic Glasgow.

Glamouröse Auslosung

Die UEFA zelebriert das Loseziehen wie in den vergangenen Jahren glamourös. Dass wieder Istanbul Ziehungsort ist, dürfte auch fußballpolitische Hintergründe haben. Bei Turnier- und Endspielvergaben hatte der türkische Verband zuletzt nicht das größte Glück. 2020 und 2021 war Istanbul jeweils wegen der Corona-Pandemie das Finale entzogen worden.

Start der Gruppenphase im September

Die Gruppenphase wird in dieser besonderen Weltmeisterschafts-Saison eine Herausforderung für die Vereine. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) peitscht die sechs Partien wegen der durch die Katar-Endrunde länger unterbrochene Saison bis Anfang November durch. Englische Wochen werden ab dem 6./7. September zur Gewohnheit.

Auszeichnung von Europas Fußballer des Jahres

Gekürt werden am Donnerstag auch Europas Fußballer, Fußballerin und Trainer des Jahres. Aus deutscher Sicht dürfen Lena Oberdorf, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Jürgen Klopp hoffen.