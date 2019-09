Champions League: Dortmund verschenkt Sieg gegen Barcelona

Zwischen Dortmund und Barcelona war kein Klassenunterschied zu erkennen. Die Katalanen starteten ohne Superstar Lionel Messi, der nach längerer Verletzungspause erst nach gut einer Stunde eingewechselt wurde.

Die beste Chance zur Führung hatte Dortmunds Kapitän Marco Reus: Er scheiterte in der 75. Spielminute mit einem Foulelfmeter an seinem Nationalmannschaftskollegen Marc-André ter Stegen im Barca-Tor. Auch danach hatte die Dortmunder weitere hochkarätige Chancen inklusive eines Lattentreffers, scheiterten aber immer wieder an ter Stegen und konnten ihre Überlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen.

Im zweiten Spiel der Dortmund-Gruppe trennten sich Inter Mailand und Slavia Prag 1:1.

Werner schießt Leipzig zum Sieg in Lissabon

Mit einem Sieg ist RB Leipzig in die neue Saison gestartet. Die Sachsen siegten bei Benfica Lissabon, Timo Werner traf nach 69 Minuten zur Führung für den aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, nur zehn Minuten später traf er zum 2:0. Lissabon kam durch den früheren Frankfurter Haris Seferovic nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer (84.).