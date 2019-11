Champions League: Dortmund verliert, Leipzig im Achtelfinale

Die Dortmunder waren beim 1:3 (0:2) in Barcelona weitestgehend chancenlos. Luis Suárez (29. Minute) und der überragende Lionel Messi (33.) in seinem 700. Pflichtspiel für die Katalanen entschieden das Spiel quasi schon in Halbzeit eins, ehe Antoine Griezmann (67.) und der eingewechselte Jadon Sancho (77.) das Ergebnis besiegelten. Nach der Niederlage wird die Luft für Chefcoach Lucien Favre beim BVB noch dünner, zudem sind die Chancen aufs Achtelfinale gesunken. Dortmund ist nur noch Dritter in der Gruppe und muss am letzten Spieltag der Gruppenphase auf Schützenhilfe von Barcelona bei Inter Mailand hoffen.

Leipzig mit Doppelschlag kurz vor Schluss

Lange sah es auch für den RB Leipzig nach einer Niederlage aus. Die Leipziger fanden gegen Benfica Lissabon nicht zu ihrer üblichen Stärke und lagen nach Toren von Pizzi (20.) und Carlos Vinicius (59.) zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurück. Ein spätes Comeback und zwei Tore von Emil Forsberg (Elfmeter 89., 90.+6) sicherten den Leipzigern dann doch noch den nötigen Punkt, um erstmals das Achtelfinale zu erreichen.