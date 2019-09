Champions League: Dortmund hofft auf Coup gegen Barcelona

RB Leipzig will bei Benfica auf der großen Bühne glänzen

Neben Borussia Dortmund wird auch RB Leipzig am Dienstag in die Champions League starten. Für die Sachsen ist es erst die zweite Saison in der Königsklasse. Auftaktgegner ist Benfica Lissabon.

"Es ist eine ausgeglichene Gruppe, deshalb ist es wichtig, gut zu starten und gleich zu punkten." Willi Orban, Kapitän RB Leipzig

In einer Gruppe mit dem portugiesischen Rekordmeister, Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon trauen viele Experten Leipzig den Einzug ins Achtelfinale zu. Wie weit die Mannschaft ist, kann sie im Estadio da Luz zeigen. Doch Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann konnte bislang noch nie über einen Sieg in der Champiosn League jubeln: In den sechs Gruppenspielen mit Hoffenheim ging der 32-Jährige nicht einmal als Sieger vom Platz. Drei Unentschieden reichten am Ende nicht einmal für Gruppenplatz drei und dem damit verbundenen Einzug in die Europa League.

"Wir wollen beweisen, dass wir besser sind als Benfica und beweisen, dass wir zurecht in der Champions League sind." Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig