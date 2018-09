Champions League: Dortmund gewinnt, Schalke nur Unentschieden

Borussia Dortmund hat auf seiner europäischen Wiedergutmachungs-Tour die erste Etappe mit viel Glück gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann zum Champions-League-Auftakt beim belgischen Meister FC Brügge mit Mario Götze in der Startelf glanzlos mit 1:0 (0:0) und hat damit das Achtelfinale anders als in der vergangenen Saison fest im Visier.

Pulisic mit spätem Glückstreffer für Dortmund

Vor einem Jahr war der BVB nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen kläglich in der Vorrunde gescheitert. Christian Pulisic sicherte dem achtmaligen deutschen Meister mit seinem recht glücklichen Treffer in der 85. Spielminute den ersten Erfolg in der Königsklasse nach acht Spielen ohne Sieg - Brügges Matej Mitrovic hatte den Amerikaner beim Klärungsversuch angeschossen. Nächster BVB-Gegner ist am 3. Oktober Frankreichs Ex-Meister AS Monaco.

Fährmann sichert Schalke das Unentschieden zum Auftakt in die Champions League

Schalke 04 hat bei der Rückkehr in die Champions League vor allem dank eines glänzenden Ralf Fährmann die nächste schmerzhafte Pleite vermieden, den erhofften Befreiungsschlag nach dem Fehlstart in die Bundesliga aber verpasst. Im Heimspiel gegen den FC Porto kamen die in der Meisterschaft noch punktlosen Königsblauen beim ersten Königsklassen-Auftritt nach 1.288 Tagen trotz Führung nur zu einem 1:1 (0:0).

Torwart Fährmann wehrte in der 13. Minute einen Handelfmeter glänzend ab, war aber bei einem weiteren Strafstoß gegen Otavio (75.) machtlos. Breel Embolo (64.) hatte zuvor ein wenig glücklich für die Führung der Schalker gesorgt, die schon vor dem zweiten Gruppenspiel am 3. Oktober bei Lokomotive Moskau um den früheren S04-Kapitän Benedikt Höwedes unter Druck stehen.