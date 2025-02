Die Schotten sind zurück: Celtic Fans freuen sich auf den FCB

Ein bisschen weniger schottische Party als bei der Europameisterschaft im Sommer ist vor dem Champions-League-Rückspiel zwischen Bayern München und Celtic Glasgow dann doch auf dem Marienplatz. Zwischen 4.000 und 5.000 schottische Fans werden zum Play-off-Rückspiel erwartet. Lange war aufgrund von wiederholten Pyrotechnik-Vergehen überhaupt nicht klar, ob die Uefa Celtic-Fans überhaupt zulassen würde.

Vorfreude bei den Bavarian Celtic Bhoys

Auf jeden Fall im Stadion dabei sind die "Bavarian Celtic Bhoys". Der Fanclub wurde 2018 von Jürgen Keilwerth gegründet, aber die Celtic-Leidenschaft des gebürtigen Geretsrieder geht weiter zurück: "Ich war 1997 Fußballtrainer und bin da mit meiner damaligen Mannschaft, Sportfreunde Egling, nach Teneriffa und da habe ich im Irish Pub einige Leute kennengelernt und seitdem besteht die Freundschaft."

Schon 1992 haben sich Jürgen Keilwerth und sein Zwillingsbruder Gerhard "hochgradig mit dem Celtic-Virus infiziert." Die Brüder waren dabei, als die Schotten im UEFA Pokal 1992/1993 in der ersten Runde zu Gast beim 1. FC Köln waren. Zwar gewannen die Gastgeber mit 2:0, aber 15 Tage später besiegten "The Bhoys" im legendären Celtic Park die Kölner mit 3:0.

Keilwerth: "Die schönste Stimmung ist für mich im Celtic Park"

"Die schönste Stimmung ist für mich wirklich im Celtic Park. Wenn du einmal als ganz normaler, neutraler Fan in diesem Stadion warst, dann bist du irgendwie einfach infiziert", so Keilwerth, der sich mit seinen "Bavarian Celtic Bhoys" auf dem Marienplatz in Stimmung bringt. Später wird der Fanclub das Spiel im Stadion verfolgen. Die Celtic-Fans sind auch für ihre politische Haltung bekannt, mehrmals fiel die Kurve mit pro-palästinensischen Bannern auf.

Sportlich hält der Klub den Weltrekord mit den meisten gewonnenen Triples (Meisterschaft, Pokal und Ligapokal), acht sind es an der Zahl. 1967, im "Jahr des Wunders" gewann Celtic Glasgow sogar das sagenumwobene Quadrupel inklusive Europapokal.

Celtic-Fan Keilwerth rechnet mit Bayern-Sieg

2003 standen die Schotten im Finale des damaligen UEFA Cups. Mit dabei natürlich Jürgen Keilwerth: "Da habe ich über Michael Ballack Karten bekommen und meine Freunde waren alle dort in Sevilla. Die ganze Stadt sei grün-weiß gewesen. Das Finale gewann Gegner Porto mit 3:2, auch für das Play-off -Rückspiel gegen Bayern München rechnet der bayerische Celtic-Fan seinen Bhoys nicht die besten Chancen aus: "Ich glaube, dass das relativ einseitig wird und die Bayern drei, vier null gewinnen." Ordentlich einheizen wird der Fanclub auch bei einer Niederlage.