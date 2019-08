Champions League: Die FC-Bayern-Gegner im Kurzporträt

Am spannendsten dürften die Duelle mit dem zweifachen englischen Meister Tottenham Hotspur werden. Die "Spurs", Vierter in der englischen Liga in der vergangenen Saison, zogen in der vergangenen Saison bis ins Champions-League-Finale ein, wo sie dem FC Liverpool unterlagen.

Trainer Mauricio Pochettino, seit 2014 im Amt, formte in Tottenham mit wenig Geld wieder eine internationale Spitzenmannschaft. Die letzten großen Erfolge der "Spurs" liegen allerdings schon lange zurück. 1972 und 1984 gewann Tottenhamm den UEFA-Cup (die heutige Europa League), 1963 den Europapokal der Pokalsieger. Die Stars im Team: Stürmer Harry Kane, Mittelfeldlenker Christian Eriksen und der frühere Bundesligaprofi Heung Min Son.

Während sich der FC Bayern und Tottenham wohl um die Plätze eins und zwei in der Gruppe duellieren werden, geht zwischen den beiden anderen Klubs um Platz drei - denn mit dem dürfte ein Team zumindest in der Europa League weiterspielen. Für den Gruppenvierten ist die europäische Saison beendet.

Olympiakos Piräus - nur in Griechenland weltklasse

Olympiakos Piräus ist ein großer Name, erfolgreich aber bisher nur in Griechenland. 44 Mal griechischer Meister, 27 Mal Pokalsieger - aber auf europäischer Ebene steht noch kein Titelgewinn in den Erfolgsbüchern des 1925 gegründeten Klubs, der in der vergangenen Saison nur Zweiter in Griechenland war.

Größter Star des Teams ist der 52-malige französische Nationalspieler Mathieu Valbuena. Trainiert wird Olympiakos seit 2018 vom Portugiesen Pedro Martins.

Roter Stern Belgrad - der Titelträger von 1991

Auch der aktuelle serbische Meister Roter Stern Belgrad ist, ähnlich wie Piräus, auf europäischer Ebene derzeit nicht in der Spitzenklasse. Die erfolgreichste Zeit des Klubs begann Mitte der 80er-Jahre und fand ihren Höhepunkt 1991: Roter Stern gewann das Finale im Europapokal der Landesmeister gegen Olympique Marseille im Elfmeterschießen. Es blieb bis heute der einzige internationale Titel.

Mit dem Niedergang Jugoslawiens sank auch Belgrads Stern. Ein Großteil der 1991er-Spieler verließ den Verein - ein bis heute fast einmaliger Ausverkauf eines europäischen Traditions- und Spitzenklubs. Zählt man die nationalen Titelgewinne seit der Zeit Jugoslawiens bis heute zusammen, gewann Roter Stern 29 Meistertitel und 24 Mal den Pokal.

Prominentester Spieler im Kader ist der frühere Bundesligaprofi und Nationalspieler Marko Marin. Trainert wird das Team seit 2017 vom Serben Vladan Milojevic.