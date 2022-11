Champions League: Dem FC Bayern droht ein Hammer-Los

Die Auslosung für das Achtfinale der Champions-League ist für den FC Bayern ein Pflichttermin. 20 Jahre ist es her, dass die Münchner diese Veranstaltung zuletzt verpasst hatten. Damals wurden die Bayern in einer Gruppe mit dem AC Mailand, Deportivo La Coruña und RC Lens Letzter.

FC Bayern ein Top-Favorit auf den Titel

Ein solcher Fauxpas ist allerdings derzeit kaum denkbar. Zum zweiten Mal in Folge konnte der deutsche Rekordmeister jedes Spiel der Gruppenphase gewinnen, was zuvor keiner Mannschaft in Europas höchster Spielklasse gelungen war, und zählt nun zu den Top-Favoriten auf den Titel.

Doch selbst mit dieser positiven Bilanz dürfte der FC Bayern mit einem etwas flauem Magen auf die Auslosung der Achtelfinals in Nyon blicken. Denn dort könnte das Team von Julian Nagelsmann eine schwere Aufgabe zugelost werden. Durch die vielen deutschen K.o.-Runden-Teilnehmer ist die Auswahl an möglichen Gegnern ziemlich gering.

Mögliche Bayern-Gegner: Klopp oder Messi?

Denn RB Leipzig, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wurden allesamt Gruppenzweite - ein deutsch-deutsches Duell ist erst ab dem Viertelfinale möglich. Auch Inter Mailand als vorheriger Gruppengegner kann dem FCB nicht zugelost werden.

Es bleiben also zwei vermeintlich leichte Lose - und zwei richtige Brocken. Zu letzteren zählen sowohl Jürgen Klopps FC Liverpool als auch Paris Saint-Germain mit dem Sturm-Trio Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe. Gegen den AC Milan, Tabellenzweiter aus der Serie A, würden die Münchner wie gegen Club Brügge als klare Favoriten in das Achtelfinale gehen.