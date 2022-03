Champions League: Das sind die möglichen Bayern-Gegner

Das Achtelfinale hatte einige Überraschungen parat. Längst nicht alle Favoriten haben sich in ihrem K.o.-Spielen durchgesetzt. So sind Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Manchester United und Ajax Amsterdam bereits ausgeschieden. Die Bayern setzten sich in ihren zwei Partien letztlich souverän gegen den FC Salzburg durch (2:2, 7:1) und hoffen am Freitag Mittag in Nyon/Schweiz auf ein machbares Los.