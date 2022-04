Champions League: Das "gelbe U-Boot" will Geschichte schreiben

"Gelbes Unterseeboot": Ein Dorf erobert Europa

Das "Gelbe Unterseeboot", wie der Klub aus dem Osten Spaniens seit den 1960ern wegen der Trikotfarbe und des Beatles-Superhits "Yellow Submarine" genannt wird, gewöhnt sich nämlich langsam an große Siege gegen große Namen. Im vorigen Mai besiegte die Emery-Truppe im Danziger Finale der Europa League Manchester United und holte so den ersten echten Titel der 99-jährigen Vereinsgeschichte. Zuvor hatte man nur zwei Titel im alten Intertoto Cup und eine Meisterschaft in der 3. spanischen Liga feiern dürfen.

Noch nie war übrigens ein Europapokal in eine so kleine Stadt wie Villarreal gegangen, die nur gut 50.000 Einwohner zählt. "Ein Dorf erobert Europa", titelte damals die renommierte Zeitung "El País". Der gute Lauf setzte sich in dieser Saison in der Königsklasse fort.

Nachdem die Spanier in der Gruppenphase die starken Italiener von Atalanta Bergamo sowie Young Boys Bern hinter sich gelassen hatten, war im Achtelfinale kein Geringerer als Juventus Turin dran. Der Titelfavorit wurde nach einem 1:1 im Hinspiel in Villarreal dann in Turin mit 3:0 souverän aus dem Wettbewerb gefegt.

Erst Juventus, jetzt der FC Bayern?

Nationalstürmer Gerard Moreno hofft, dass man gegen die Bayern "wieder Geschichte schreiben" wird. "Wir wissen natürlich, dass uns ein Favorit zugelost wurde, eine der besten Mannschaften der Welt. Aber gegen Juve dachten auch alle, wir würden untergehen", sagte der 29-Jährige, der mit dem Niederländer Arnaut Danjuma (25) und Jung-Nationalspieler Yéremy Pino (19) eine blitzschnelle und sehr gefährliche Sturmreihe bildet. Der Ex-Dortmunder Paco Alcácer kommt da nur manchmal als Einwechselspieler zum Zuge.

"Wir haben große Lust auf das, was da auf uns zukommt", sagte Emery vor der misslungenen Generalprobe am Samstag im Liga-Duell bei UD Levante (0:2). Man stehe vor "großen Spielen gegen große Gegner" und wolle dabei gut aussehen, sagte der Coach. Der Tabellen-Siebte der Primera División hat zwar drei der vier vergangenen Liga-Spiele verloren - unter anderem gegen zwei Abstiegskandidaten. Aber "gegen Bayern wird es ein ganz anders Spiel sein", versicherte Emery.