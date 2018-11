Champions League: BVB und Schalke peilen Achtelfinale an

Lucien Favre geht trotz des 4:0-Erfolges von Borussia Dortmund vor zwei Wochen daheim gegen Atlético Madrid mit großem Respekt in das Champions-League-Rückspiel am Dienstag (21 Uhr/ Liveeinblendungen in B5 plus) beim spanischen Spitzenclub. "Atlético ist eines der besten Teams in Europa seit sieben, acht Jahren", sagte der BVB-Coach und bezeichnete seinen Kollegen Diego Simeone "als einen der besten Trainer der Welt".

"Nur Atlético im Kopf"

Nach drei Siegen in den bisherigen Gruppenspielen könnte der BVB den Achtelfinaleinzug bereits am vierten Spieltag perfekt machen. Dass der Revierclub bereits am Samstag im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern antreten muss, beschäftigt Favre nach eigenen Aussagen nur am Rande. "Wir müssen als Trainer natürlich antizipieren wegen Rotation. Aber ich habe nur Atlético im Kopf."