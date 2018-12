Champions League: Bayerns Endspiel um den Gruppensieg

"Ein sehr, sehr guter Spieler"

Bayern-Trainer Niko Kovac lobte den umworbenen Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard bei der abschließenden Pressekonferenz in höchsten Tönen. "Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der eine sehr hohe Qualität hat." Warum er ausgerechnet über Pavard sprach? Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic hatten angesichts des Neun-Punkte-Rückstands in der Bundesliga auf Borussia Dortmund zuvor einen Wintertransfer nicht mehr ausgeschlossen. Und der Name Pavard fiel in diesem Zusammenhang nicht zum ersten Mal.