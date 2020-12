vor 16 Minuten

Champions League: Bayernfrauen wollen mit Erfolg starten

Mit elf Siegen in Serie glänzten die Münchnerinnen in der Bundesliga und im Pokal. Auch international soll es jetzt Grund zum jubeln geben. Am Donnerstag trifft das Team von Jens Scheuer zum Auftakt in der Königsklasse auf Ajax Amsterdam.